Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 32'inci gününde - Son Dakika
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Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 32'inci gününde

12.07.2022 12:54

Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 32'inci günündeSİİRT Siirt'in Pervari ilçesinde 32 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları bayramın ikinci gününde de devam ediyor.

Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 32'inci gününde

SİİRT Siirt'in Pervari ilçesinde 32 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları bayramın ikinci gününde de devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 32 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Hacıahmet köyünden Çetin HES Baraj gölü arasını Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri, Müküs köprüsü ile tünel arasını sualtı ve su üstü arama faaliyeti Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından, Çöplük mevkiinde ise jandarma komando karma tim ile Müküs köprüsü ile Çetin HES Baraj gölü arasında su üstü arama tarama faaliyeti icra edilmiş olup herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

32'inci gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, 130 kişiyle hem karadan hem havadan hem de sudan yürütülüyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 32'inci gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 32'inci gününde - Son Dakika
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