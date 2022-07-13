Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 33'üncü gününde - Son Dakika
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Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 33'üncü gününde

13.07.2022 13:34

Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 33'üncü günündeSİİRT Siirt'in Pervari ilçesinde 33 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları bayramın ikinci gününde de devam ediyor.

Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 33'üncü gününde

SİİRT Siirt'in Pervari ilçesinde 33 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları bayramın ikinci gününde de devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 33 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Hacıahmet köyünden 4 kilometre ilerisine kadar Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri, Müküs çayı ile Hacıahmet köyünün 4 kilometre ilerisine kadar su altı ve su üstü arama faaliyeti ekipler tarafından, icra edilmiş olup herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 33'üncü gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 33'üncü gününde - Son Dakika
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