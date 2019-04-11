Siirt'te Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
38 dakika önce
Siirt'te otomobil ile zırhlı polis aracının çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Siirt'te otomobil ile zırhlı polis aracının çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:56 Kaynak: İHA
Kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Ahmet Timur yönetimindeki 56 AJ 523 plakalı otomobil, zırhlı polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen zırhlı araçta bulunan 3 polis ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT
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