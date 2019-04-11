Siirt'te Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Siirt'te otomobil ile zırhlı polis aracının çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Siirt'te otomobil ile zırhlı polis aracının çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Ahmet Timur yönetimindeki 56 AJ 523 plakalı otomobil, zırhlı polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen zırhlı araçta bulunan 3 polis ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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