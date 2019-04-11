Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Siirt'te Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

38 dakika önce

Siirt'te otomobil ile zırhlı polis aracının çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Siirt'te Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Siirt'te otomobil ile zırhlı polis aracının çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Ahmet Timur yönetimindeki 56 AJ 523 plakalı otomobil, zırhlı polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen zırhlı araçta bulunan 3 polis ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:56 Kaynak: İHA
Polis, Siirt, 3. Sayfa
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