Siirt'te kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Siirt'te kontrolden çıkan kamyonetin barakaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kasım Oğultay yönetimindeki 58 NH 606 plakalı kamyonet, yoğun sisin etkili olduğu merkez Doluharman köyü yakınlarında yoldan çıkarak bir barakaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü Oğultay, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.