Siirt'te Kazada Şehit Olan Asker İçin Tören
1 saat önce
Siirt'te aracın kanala uçması sonucu şehit olan uzman çavuş için tören düzenlendi.
Siirt
'te aracın kanala uçması sonucu şehit olan uzman çavuş için tören düzenlendi.
Siirt istikametinden Kurtalan
istikametine seyreden aracın kanala uçması sonucu şehit olan Siirt İl Jandarma
Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı için Siirt Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Siirt İl Jandarma Komutanı Hüseyin Hilmi Atabay, Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay
ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Okunan duaların ardından şehidin naaşı memleketi Gaziantep
'e uğurlandı. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:49 Kaynak: İHA
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