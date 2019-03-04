Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kazada Şehit Olan Asker İçin Tören

Siirt'te Kazada Şehit Olan Asker İçin Tören

1 saat önce

Siirt'te aracın kanala uçması sonucu şehit olan uzman çavuş için tören düzenlendi.

Siirt'te Kazada Şehit Olan Asker İçin Tören, System.String[]
Siirt'te aracın kanala uçması sonucu şehit olan uzman çavuş için tören düzenlendi.

Siirt istikametinden Kurtalan istikametine seyreden aracın kanala uçması sonucu şehit olan Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı için Siirt Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Siirt İl Jandarma Komutanı Hüseyin Hilmi Atabay, Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Okunan duaların ardından şehidin naaşı memleketi Gaziantep'e uğurlandı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:49 Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa
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