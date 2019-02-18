Siirt'te Kazara Kendini Vuran Çoban Ağır Yaralandı
1 saat önce
Siirt'in Eruh ilçesinde tüfeğini temizlerken kazara kendisini vuran çoban ağır yaralandı.
Siirt
'in Eruh
ilçesinde tüfeğini temizlerken kazara kendisini vuran çoban ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bozatlı köyü kırsalında çobanlık yapan Mehmet Cemal
Şen'in temizlediği sırada av tüfeği kazara ateş aldı.
Şen 112 Acil Servis
ekiplerince Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şen, buradaki müdahalenin ardından Siirt'e sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:55 Kaynak: AA
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