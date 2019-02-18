Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kazara Kendini Vuran Çoban Ağır Yaralandı

Siirt'te Kazara Kendini Vuran Çoban Ağır Yaralandı

1 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde tüfeğini temizlerken kazara kendisini vuran çoban ağır yaralandı.

Siirt'te Kazara Kendini Vuran Çoban Ağır Yaralandı, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçesinde tüfeğini temizlerken kazara kendisini vuran çoban ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bozatlı köyü kırsalında çobanlık yapan Mehmet Cemal Şen'in temizlediği sırada av tüfeği kazara ateş aldı.

Şen 112 Acil Servis ekiplerince Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şen, buradaki müdahalenin ardından Siirt'e sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:55 Kaynak: AA

Mehmet Cemal, Eruh, Siirt, Güncel
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