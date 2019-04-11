Siirt'te Kelebek Göçü

Siirt'te ilkbaharın gelişiyle beraber kelebek göçü görüntülendi.

Siirt'te ilkbaharın gelişiyle beraber kelebek göçü görüntülendi.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi son günlerde çok büyük bir kelebek göçüne ev sahipliği yapıyor.





Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde uçuşan ve hardal bitkilerine konan farklı türlerde binlerce kelebek adeta görsel şölen sundu.



Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sekreteri Yunus Aslan ilk baharla kelebeklerin kampüse büyük renk kattığını söyledi.





İlk defa binlerce kelebeği havada uçuşurken gördüğünü ifade eden Aslan, "Kelebekler bugün kampüsümüzü ziyaret etti. Gerçekten hem havada hem bitkilerin üzerinde müthiş bir görüntü oluşturdu. Rengarenk kelebeklerin göçünü izlemek bizi mutlu etti." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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