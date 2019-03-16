Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kendine ve Çevreye Zarar Veren Genci Polis Sakinleştirdi

Siirt'te Kendine ve Çevreye Zarar Veren Genci Polis Sakinleştirdi

1 saat önce

Siirt'te başını duvara vurup oturma banklarına zarar veren psikolojik sorunları olduğu belirtilen genci polis sakinleştirdi.

Siirt'te Kendine ve Çevreye Zarar Veren Genci Polis Sakinleştirdi, System.String[]
Siirt'te başını duvara vurup oturma banklarına zarar veren psikolojik sorunları olduğu belirtilen genci polis sakinleştirdi.

Siirt Devlet Hastanesi Poliklinik Servisi önünde ismi öğrenilemeyen genç, başını duvara vurdu, daha sonra oturma bankı ve demir parmaklıkları tekmeledi.

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına rağmen kendine ve çevreye zarar vermeyi sürdüren genci, güvenlik görevlileri sakinleştiremeyince devreye polis girdi.

Etrafa savurduğu darbelerle yaralanan genç, polis tarafından sakinleştirilerek Siirt Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

Gencin, psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Siirt Devlet Hastanesi, Polis, Siirt, Güncel
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