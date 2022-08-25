Siirt'te altıncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te altıncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

25.08.2022 10:21
Siirt'te altıncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te kent merkezinde bir apartmanın altıncı katından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Siirt'te kent merkezinde bir apartmanın altıncı katından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt kent merkez Bahçelievler Mahallesinde bir apartmanda sabah saatlerinde erken uyanan ve ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki çocuk, ikamet ettiği apartmanın 6.katındaki evinin mutfak penceresinden sarktığı sırada bir anda dengesini kaybederek sert zemine düştü. Olayda ağır yaralanan çocuk çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

YORUMLAR
500
BAHÇELİEVLER'DEKİ GÜRÜLTÜ CİNAYETİ ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER BAHÇELİEVLER'DEKİ GÜRÜLTÜ CİNAYETİ ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER Siirt'te 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Siirt'te 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Arıcı kardeşler 1750 rakımlı Cevizlik Yaylası'nda polen üretiyor Arıcı kardeşler 1750 rakımlı Cevizlik Yaylası'nda polen üretiyor
Kaynak: İHA

Bahçelievler, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te altıncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:37:40. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te altıncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement