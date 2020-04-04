Siirt'te kent merkezinde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak - Son Dakika

Siirt Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgınına karşı kentte yeni kararlar alındığı belirtildi. Toplantıda vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla merkez Çal Mahallesi'nin bazı kısımlarının karantinaya alınacağı ifade edildi.



İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, toplantıdan sonra yapılan açıklamada, "Çal Mahallesi'nin krokide belirtilen alanına 4 Nisan 2020 saat 08.00'den ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına, insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durumun mahalle muhtarına tebliğ edilmesine ve mahallede anons ile duyurulmasına kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.



"2000'den sonra doğmuş olanlara sokağa çıkması yasaklandı"



Kurulun kararına göre il genelinde 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklandı. Pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlar ve çalışanların maske ile girmeleri, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olması kararlaştırıldı. Vatandaşların sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat edilerek alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.



Siirt Belediyesine bağlı hizmet veren şehir içi servislerinin çalışmalarının da 4 Nisan'dan itibaren ikinci bir emre kadar durdurulacağı kararlaştırıldı. - SİİRT