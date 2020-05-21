Siirt'te kentsel dönüşüm başladı - Son Dakika

Siirt'te kentsel dönüşüm başladı

SİİRT'te tarihi Ulu Cami'nin inanç turizmine kazandırılması amacıyla çevresindeki çarpık yapılaşmanın düzenlenmesi için kentsel dönüşüm çalışması başladı.

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SİİRT'te tarihi Ulu Cami'nin inanç turizmine kazandırılması amacıyla çevresindeki çarpık yapılaşmanın düzenlenmesi için kentsel dönüşüm çalışması başladı. AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, gecekonduların yıkılıp, yerlerine modern konutların inşa edileceğini söyledi.

Siirt'te, 12'nci yüzyılda Selçuklular döneminde inşa edilen Ulu Cami'nin inanç turizmine kazandırılması amacıyla çevresindeki çarpık yapılaşmanın düzenlenmesi için kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Cumhuriyet ve Karakol mahallelerinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, caminin çevresindeki gecekonduların yerine modern konutların inşa edileceğini bildirdi.

Kentsel dönüşümün uygulandığı Cumhuriyet ve Karakol mahallelerindeki yapıların tehlike arz ettiğini söyleyen Ören, "Siirt'imizin en eski camisi olan Ulu Cami'nin etrafını açmak için girişimlerde bulunduk. Yaklaşık 4-5 yıldır bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy sayesinde buradaki taşınmazların çoğunu satın aldık ve yıkımına başladık. Tarihi Ulu Cami'nin etrafını açtıktan sonra gerek inanç turizmine ve gerekse ibadete daha ferah bir şekilde hizmet verecektir" dedi.

GECEKONDULAR YIKILACAK, MODERN BİNALAR YAPILACAK

Kentsel dönüşümle birlikte yeni inşa edilecek konutlarla kentin çehresinin değişeceğini söyleyen Ören, şöyle konuştu:

"Ulu Cami'nin etrafının yakılması ile beraber başladığımız kentsel dönüşüm projemiz tüm hızı ile devam edecektir. Bundan sonraki kalan binalarında ise Allah'ın izni ile kentsel dönüşüme tabi tutulacaktır. Çünkü buralar Siirt'in en eski mahalleridir ve burada bulunan evlerin depreme dayanıklı olmadığını herkes tarafından bilinmektedir. Allah göstermesin olası bir depremde burada ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Diğer yandan ise insanlar burada daha rahat ve ferah bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler. Kentsel dönüşüm sayesinde buralarda park alanları yeşil alanlar yapılacak ve bu proje bittiğinde ise Siirt'in en eski mahalleri değer kazanacak ve parmakla gösterilecektir."

HAK SAHİPLERİ MAĞDUR EDİLMEYECEK

Karakol Mahallesi'nde start alan kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerinin mağdur edilmeyeceğini aktaran Ören, "Burada tapuları olan vatandaşlarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Kendileriyle anlaşma yoluna gidilecek ve hak ettikleri yani evlerinin değerleri hesaplanarak kendilerine verilecektir. Şu an ev sahipleri ile irtibat halindeyiz ve kendilerine yapılacak olan projeleri anlatarak kentsel dönüşüme destek olmalarını talep ediyoruz. Tapu sahipleri kentsel dönüşüm geleceği duyması ile beraber bizler ile irtibata geçmeye başladılar. Vatandaşlarımız yaşam standartları artacaktır ve daha güvenli evlerde yaşayacaklardır" dedi.

SİİRT'TE İNANÇ TURİZMİ CANLANACAK

Selçuklular döneminde inşa edilen Ulu Cami'nin manevi değerinin yüksek olduğunu dikkat çeken Ören, "Ulu Camimiz bin yıl önce ilk onarım yapılmıştı. Onarımdan bugüne kadar camimiz çeşitli restorasyonlardan geçmiştir. Fakat en kapsamlı restorasyonlarımız 2006 ve 2016 yıllarında yapılmıştır. 2016 yılında yapılan restorasyonda camimizin orijinal taşları gün yüzüne çıkarılmıştır. Yapılan bu restorasyon çalışmasından sonra camimizin ziyaretçi sayısında büyük bir artış meydana geldi ve yurdun dört bir yanından insanlar buraya gelerek camimizi ziyaret ettiler. Bu kentsel dönüşüm sayesinde camimiz daha geniş bir alanda hizmet verecektir ve daha çok misafir ağırlayacaktır" diye konuştu.

FOTORAFLI


AK Parti, Siirt, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 08:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siirt'te kentsel dönüşüm başladı - Son Dakika

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