Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

25.02.2022 10:02
Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Siirt'te hakkında hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, firari hükümlüyü Barış Mahallesi 1384. Sokak üzerinde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmek üzere Batman'a götürüldü. - SİİRT

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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