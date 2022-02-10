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Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

10.02.2022 15:11
Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Siirt'te 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt'te 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Barış Mahallesinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından hakkında 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli hükümlü ekiplerce yakalandığı bildirildi.

Zanlının cezaevine teslim edileceği belirtildi. - SİİRT

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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