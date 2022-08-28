Siirt'te su seviyesi yükseldi, yedi kişilik aile mahsur kaldı - Son Dakika
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Siirt'te su seviyesi yükseldi, yedi kişilik aile mahsur kaldı

28.08.2022 19:24
Siirt'te su seviyesi yükseldi, yedi kişilik aile mahsur kaldı

Siirt'te Kezer Çayı kum ocağı mevkiinde suların yükselmesiyle mahsur kalan yedi kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'te Kezer Çayı kum ocağı mevkiinde suların yükselmesiyle mahsur kalan yedi kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, saat 17.00 sularında Kezer Çayı kum ocağı mevkiinde piknik yapan ailenin mahsur kaldığı ihbarını değerlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi, Siirt AFAD İl Müdürlüğüne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekibi ile botu olay yerine yönlendirdi. Olay yerine ulaşan ekip suya bot bırakarak aralarında çocukların da olduğu aileye ulaşıp mahsur kaldıkları yerden kurtardı. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Siirt, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te su seviyesi yükseldi, yedi kişilik aile mahsur kaldı - Son Dakika

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