Siirt'te devletten hibe desteği alan genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı - Son Dakika
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Siirt'te devletten hibe desteği alan genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı

23.08.2022 19:07
Siirt'te devletten hibe desteği alan genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı

Siirt'te "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında hibe kazanan genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Siirt'te "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında hibe kazanan genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınama Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarım ve gıda alanında eğitim görmüş gençlerin üretim yapmaları amacıyla uygulanan projeden yararlanan 11 girişimci arasındaki temsili 2 kişiye küçükbaş hayvan verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Eruh ilçesinin Bayramlı köyünde düzenlenen törene canlı bağlantıyla katıldı.

Hibe desteği alan girişimcileri tebrik eden Kirişci, projenin bol kazanç getirmesi temennisinde bulundu.

Kirişci, proje sayesinde tersine göçün artacağını, kentten kırsala bu kez sağlıklı bir dönüş olmasını arzu ettiklerini belirterek "1994 yılında terörden dolayı boşalmış olan ama 2005 yılına kadar da bu halini korumuş olan bu bölgenin yeniden dönüşe açılması, yerleşime açılmış olması beni gerçekten çok mutlu etti." dedi.

"Sen üret yeter" diye bir sloganları olduğunu anımsatan Kirişci, "Biz üreticiye 'Sen üret gerisini merak etmeyin.' diyoruz. Bu kardeşlerimizin şahsında üretmeye karar veren kardeşlerimizin tamamının kazançlarının bereketli olmasını diliyorum. Bu projenin kapsamını biraz daha genişleterek daha geniş bir kesime bu imkanı inşallah sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.

Diğer konuşmacılar

Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir de desteklerinden dolayı Bakanlığa teşekkür ederek projenin kırsal kesimi daha da cazip hale getireceğini, özelde Siirt'e genelde de ülkenin kalkınmasına vesile olacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da tarımsal eğitim almış kişilerin başvurabildiği yüzde 100'ü hibe olan programdan 11 projeye 1 milyon 100 bin lira destek verildiğini aktardı.

Destekten yararlanan ziraat mühendisi Gülperi Polat da yıllar önce göç ettiği köyüne dönerek baba mesleği hayvancılığı sürdüreceğini belirterek "Eğitimim nedeniyle şehirde yaşıyordum. Destekle birlikte köye yerleştim. Babamla hayvancılık yapıyorum. Projeyi duyduğumda hemen başvurdum. Onaylanan proje ile baba mesleğini sürdüreceğim. Kısa vadedeki hedefimiz hayvan sayısını artırmak, uzun vadede de süt sağma ve yem makineleri alarak köyde çiftlik kurmak istiyorum. Kendimi bu alanda daha da geliştireceğim." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında destek alan ziraat mühendisi Mervan Polat da emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te devletten hibe desteği alan genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te devletten hibe desteği alan genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı - Son Dakika
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