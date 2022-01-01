Siirt'te kış aylarında sofraların vazgeçilmezi "pırtike çorbası" - Son Dakika

Siirt'te yöresel lezzetlerinden "pırtike çorbası" kış aylarında sofralarda yer alıyor.

Siirt'te ıspanak, soğan, pirinç, kuru soğan, salça, karabiber, kırmızı biber ve sıvı yağ gibi malzemelerin yöresel ürünlerden sumak suyu ile kaynatılmasıyla hazırlanan pırtike çorbası, özellikle kış mevsiminde yoğun olarak tüketiliyor.

Pırtike çorbası, kentin tarihi boyunca mutfaklarda yer almış ancak unutulmaya yüz tutmuş yemeklerle birlikte, Siirt Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesindeki aşçılık kursunda kursiyerlere öğretiliyor.

ADEM İl Koordinatörü Nurten Temiz, AA muhabirine, kentin zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Ispanak çorbası olarak bilinen pırtike çorbasının damakta bıraktığı lezzetle bölgede yoğun olarak tüketildiğini ifade eden Temiz, "Kışın vazgeçilmez yemeklerimizden birisi olan bu çorbamız hem protein hem de vitamin açısından zengin olmasından dolayı hastalıklara karşı koruyor. Özellikle Siirt yöresine has kitel dediğimiz içli köftemizin yanında olmazsa olmaz bir lezzetimizdir." diye konuştu.

Çorbanın yapımının zahmetli olmadığını anlatan Temiz, tadının ise çok lezzetli olduğunu ve bundan dolayı misafirlere de ikram edildiğini aktardı.

Usta öğretici Nurcan Arslan da kitel ile tüketilen çorbanın gelecek nesillere öğretilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Arslan, "Pırtike, sumak suyu ile yapılıyor. Diğer illerde genelde limon tuzu kullanılıyor. Burada ise kullanılan sumak çorbaya farklı bir tat veriyor." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Sibel Usluoğlu da kursta yöresel yemekleri püf noktalarıyla öğrendiklerini dile getirdi.