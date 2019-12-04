Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "kış lastiği" denetimi yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazaları ile kaza sonucu ölüm ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla il genelinde denetim yapıldı.



Denetimde 383 araç ve sürücü kontrol edildi, 22 sürücüye 7 bin 749 lira trafik idari para cezası uygulandı, 5 araç da trafikten men edildi.