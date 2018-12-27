Siirt'te 'Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' Yapıldı

Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan Başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı.

Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan Başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı.



Toplantıda kış mevsiminde il merkezi, ilçe, belde ve köylerde doğabilecek aksaklıkları önlemek ve doğal afetlere karşı yürütülecek çalışmaların ele alındı. Toplantıda, trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, yola çıkan vatandaşlarımızın mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı kullanmaları ve bulundurmaları, denetimde görevli personel ve ekip araçlarının yapacağı iş ve işlemler, karayolu işaretlemeleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, kış mevsimi süresince alınması gereken bütün tedbirlerin planlanması ile ilgili konular görüşüldü.



Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Kaymakamları, Siirt Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve Siirt karayolları Şube Şefliği ve diğer ilgili kurumların yetkilileri katıldı. - SİİRT

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