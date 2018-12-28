Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kış Tedbirleri Masaya Yatırıldı

Siirt'te Kış Tedbirleri Masaya Yatırıldı

1 saat önce

Siirt'te kış aylarında alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Siirt'te Kış Tedbirleri Masaya Yatırıldı, System.String[]
Siirt'te kış aylarında alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, merkez, ilçe, belde ve köylerde yaşanabilecek aksaklıkları önlemek ve doğal afetlere karşı yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, yola çıkan vatandaşların mutlaka kar lastiği, zincir, takoz, çekme halatı kullanmaları ve bulundurmaları, denetimde görevli personel ve ekip araçlarının yapacağı iş ile işlemler görüşüldü.

Toplantıya, kaymakamlar, Siirt Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve Siirt Karayolları Şube Şefliği ve diğer ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:23 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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