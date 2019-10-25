Siirt'te kısa film festivali

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcıyı Siirtlilerle buluşturacak olan festivalde, Türkiye'den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde yer alan filmler yarışacak. Şimdiye kadar 300 kısa filmin başvuru yaptığını açıklayan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt'in artık kültür-sanat ve sporla anılacağını belirtti.



T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve AK Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın yanı sıra, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in destekleriyle de gerçekleştirilen festivalin ana jürisinde ise Ömer Uğur, İlhan Şeşen, Engin Öztürk, Hakan Haksun, Bülent Bilgiç, Jale Atabey, Erkan Bektaş, Süleyman Civliz, Sermin Hürmeriç, Vadullah Taş, Serhat Akcan, Canan Kaya ve Tümay Özokur yer alıyor.



Hazırlıkları devam eden festivalle ilgili bilgi veren Siirt Valisi Ali Fuat Atik, şimdiye kadar 300 kısa filmin başvuru yaptığını ve bu sayının artacağını beklediklerini söyledi.



Zengin bir medeniyet dokusu



Siirt'e gelen sanatçılardan ve film yapımcılarından da önemli geri dönüşler aldığını söyleyen Atik, "Ümit ederim önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı düzeyde yapılacak etkinliklere ev sahipliği yaparız" dedi.



Uzun metraj kategorisi de eklenecek



Bölgedeki terör faaliyetlerinin, köklü bir geçmişe sahip olan Siirt'in kültürel değerlerinin kaybolmasında ve tanıtılamamasında en büyük etken olduğunu açıklayan Atik, teröre karşı sürdürülen kararlı mücadele ile hem yatırımların önünün açıldığını, hem de kültür-sanat alanındaki etkinliklerle bölge insanını buluşturma anlamında önemli mesafeler alındığını ifade etti.