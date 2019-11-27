Son Dakika Haberleri: Siirt'te kışa hazırlık toplantısı yapıldı
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Siirt'te kışa hazırlık toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kış dönemi mevsim şartlarının ağır geçmesi göz önüne alınarak, ihtiyaç ve eksiklik duyulan konular hakkında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla, kışa hazırlık ve karla mücadele toplantısı yapıldı.

Siirt'te kışa hazırlık toplantısı yapıldı, System.String[]

Kış dönemi mevsim şartlarının ağır geçmesi göz önüne alınarak, ihtiyaç ve eksiklik duyulan konular hakkında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla, kışa hazırlık ve karla mücadele toplantısı yapıldı.


Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Zihni Ylıdızhan başkanlığında yapılan toplantıya ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve Siirt Karayolları Şube Şefliği yetkilileri katıldı. Toplantıda ilk olarak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kış hazırlıkları kapsamında sunumlar yapıldı.


Vatandaşların kış döneminde herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamamaları için kurumların koordineli bir şekilde çalışmalarının önemine değinen Vali Yardımcısı Zihni Ylıdızhan, vatandaşların kış sezonunda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilgili kurumların 24 saat esasına göre hizmet verecek şekilde hazırlanan plan ve program dahilinde çalışmaların yapılacağını söyledi.


İlgili kurum ve kuruluşların yaptığı hazırlıkları anlatmasının ardından toplantı, dilek ve temennilerin iletmesiyle sona erdi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:11 Kaynak: İHA
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