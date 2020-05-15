Siirt'te kısıtlama kalktı gençler caddeleri doldurdu - Son Dakika

Siirt'te korona virüs ile mücadele kapsamında alınan 20 yaş altı gençlere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına bugün 4 saat ara verildi. Saat 11.00'da sokağa çıkan gençler güneşli havanın tadını çıkardı.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında alınan geniş çaplı önlemlerden birisi de 20 yaş altı ve 65 yaş ile üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Sosyal hayatta normalleşmenin başlaması ile beraber kademeli olarak bu sokağa çıkma kısıtlaması da esnetilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde önce 65 yaş ve üstü vatandaşlar, daha sonra da 0-14 yaş arası çocuklar için uygulamaya konulan esnetme, bugün de 15-20 yaş arası gençler için devredeydi. Saat 11.00 ile 15.00 arası sokağa çıkabilen gençler, yaklaşık 50 gün sonra açık havanın keyfini çıkardı.



2 aydır evden çıkmadığını belirten Ahmet Furkan Demirel adlı genç, uzun bir aradan sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Demirel, "2001 doğumluyum. Bugün 15-20 yaş arası yasak kaldırıldı. 2 aydır evlerde olan ve Sağlık Bakanımızın talimat verdiği gibi karantinaya evde kalmaya uyan bizler biraz çıkalım hava alalım arkadaşlarımızın suratlarını hatırlayalım dedik. Süre bitince de evimize döneceğiz. Herkese tavsiye ediyoruz. Lütfen evde kalın" dedi. - SİİRT