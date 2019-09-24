Son Dakika Haberleri: Siirt'te kitap fuarı açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'te kitap fuarı açıldı

22 dakika önce

Siirt'te kitap fuarı açıldı.

Siirt'te kitap fuarı açıldı, System.String[]

Siirt'te kitap fuarı açıldı.


Güres Caddesi Sancaklar Okulu yanında açılan fuarı gezen öğrenciler kitapları inceledi. Kitapevi sahibi Serdar Obay, 3 gün sürecek fuara okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli kitapların yer aldığını söyledi.

Fuarın ilk gününde ilgiden memnun olduklarını belirten Obay, şunları aktardı:


"Yüzlerce kitap fuarda yerini aldı. Güncel kültür ve yardımcı kaynak kitapları uygun fiyatlardan satışa sunuldu. İlk günkü yoğunluktan memnunuz. Fuar kapsamında her çocuğa kitap kumbarası hediye ediyoruz."

Kitapevi, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakan Altun memleketi Siirt'te babası adına okul yaptırdı
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram paylaşımı, 15 yılda yaşadığı değişimi gözler önüne serdi Cenaze töreninde sözün bittiği yer: 6 aylık bebek babasıyla aynı tabutta

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:16:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te kitap fuarı açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]