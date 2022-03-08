Siirt'te kızlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pedal çevirdi - Son Dakika
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Siirt'te kızlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pedal çevirdi

08.03.2022 13:16
Siirt'te kızlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pedal çevirdi

Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kız öğrencilere yönelik bisiklet turu yapıldı.

Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kız öğrencilere yönelik bisiklet turu yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, balon ve bayraklarla bisikletlerini süsledi.

Üniversite güzergahında pedal çeviren kızlar, şarkılar söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç, etkinliğe katılan kız öğrencilere karanfil verdi.

Üniversite öğrencilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Olğaç, kadınlara özel bu günde yurtta kalanlara yönelik sosyal aktivite gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerden Elif Nergiz de etkinlik için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Arkadaşlarımızla bisikletle tur attık, günün keyfini çıkardık. Bazı arkadaşlarımız şarkılar söyleyerek kendilerine özel bu günde stres attı." dedi.

Fatma Günay ise bisiklet turu sayesinde yurdun kadın yöneticileri ve kız öğrencilerle hoşça vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te kızlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pedal çevirdi - Son Dakika


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