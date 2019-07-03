Son Dakika Haberleri: Siirt'te kızların boksa ilgisi artıyor
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'te kızların boksa ilgisi artıyor

1 saat önce

Siirt'te açılan boks kursuna genç kızlar ilgi gösteriyor.

Siirt'te kızların boksa ilgisi artıyor, System.String[]
Siirt'te açılan boks kursuna genç kızlar ilgi gösteriyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yaz spor kursları kapsamında açılan boks kursuna 20 genç kız kayıt yaptırdı. Kursiyerler arasında yer alan Nesrin Özek (15) ve Büşra Can (15) bu spor dalında milli sporcu olmayı hedefliyor.
Müzik eşliğinde spor yapmayı sevdiğini aktaran Özek, "Boks benim 2 yıldır hayalimdi. Televizyonda bazen boks maçlarını, kliplerini izliyordum. Okul devam ederken kursa yazıldım.En büyük hedefim 2 yıl önce başladığım boksta Türkiye yarışmalarına katılarak madalya kazanmak." dedi.
Can da Avrupa çapında bir sporcu olmayı hedeflediğini dile getirdi.
Antrenör İsmail Akyürek ise genç kızların boksa ilgisinin arttığını işaret ederek, yaklaşık 20 kıza eğitim verdiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:25 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşek üzerinde evlilik teklifi! Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıktı, hastaneye başvuranlar oldu Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:30:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te kızların boksa ilgisi artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]