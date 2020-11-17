Siirt'te kontrolden çıkan araç refüje çıktı - Son Dakika

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çıkarak durabildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt kent merkezi Kurtalan karayolu Hükumet Caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DA 4418 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Ölen yada yaralanın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT