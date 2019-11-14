Son Dakika Haberleri: Siirt'te kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Siirt'te kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

6 saat önce

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Kömürlü köyünde meydana geldi. Rıdvan Y., yönetimindeki 56 AL 328 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Rıdvan Y. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Rıdvan Y., yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
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