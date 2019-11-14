Siirt'te kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Kömürlü köyünde meydana geldi. Rıdvan Y., yönetimindeki 56 AL 328 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Rıdvan Y. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Rıdvan Y., yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT