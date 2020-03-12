Siirt'te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Siirt'te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Siirt'te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Kurtalan karayolunda meydana geldi. Hakim Ö. yönetimindeki 34 DN 7381 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Hakim Ö. ile araçta bulunan Gülistan Ö. yaralandı. Çevreden geçen sürülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
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