Son Dakika Haberleri: Siirt'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
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Siirt'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

6 saat önce

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Siirt'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı, System.String[]

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt - Kurtalan karayolu 5. kilometresi Yağmurtepe mevkisinde meydana geldi. Tayfun E. yönetimindeki 31 AGH 82 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Tayfun E., Muhammet Umut I., Fırat K. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
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