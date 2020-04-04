SİİRT'TE KORANAVİRÜS ENDİŞESİ BÜRYAN TÜKETİMİNİ ARTIRDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİİRT'TE KORANAVİRÜS ENDİŞESİ BÜRYAN TÜKETİMİNİ ARTIRDI - Son Dakika

SİİRT'TE KORANAVİRÜS ENDİŞESİ BÜRYAN TÜKETİMİNİ ARTIRDI

6 saat önce

SİİRT'e özgü büryan kebabı, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi oldu.

SİİRT'e özgü büryan kebabı, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi oldu. Büryan ustası Murat Kayaalp, salgın nedeniyle büryan satışında artış olduğunu belirterek, "Bağışıklık sisteminin artırılması için çeşitli gıdaların tüketilmesini isteyen uzmanlar, özellikle et tüketiminin önerisinde bulundu. Ardından büryan satışında artış yaşandı" dedi.

Siirt'in yöresel lezzeti olarak bilenen büryan kebabının, koronavirüs salgınının ardından tüketimi arttı. Uzmanların koronavirüse karşı et tüketilmesini önermesinin ardından bölgedekilerin, yıllardır tükettikleri büryana ilgileri daha fazla arttı. Gece saatlerinde kuyularda pişirilip, sabah ekmek üzerinde servis edilen büryan kebabı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle lokantalarda oturulmaların yasaklamasıyla kent sakinleri büryan kebabının yapıldığı lokantalardan ev ve iş yerlerine siparişlerde bulunuyor.

'UZMANLARIN ÖNERİLERİNİN ARDINDAN BÜRYAN SATIŞINDA ARTIŞ YAŞANDI'

Büryan ustası Murat Kayaalp, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde et tüketiminin yoğun olduğunu ifade ederek, koronavirüse karşı uzmanların et tüketilmesi önerilerinin ardından büryan kebabına ilginin arttığına dikkat çekti. Kayaalp, "Bölgemizde et tüketimi oldukça fazla. Son zamanlarda etkisini gittikçe gösteren koronavirüsten dolayı uzmanların yaptığı et tüketilmesi öneresi Siirt'te büryan tüketimini de artırdı. Bağışıklık sisteminin artırılması için çeşitli gıdaların tüketilmesini isteyen uzmanlar et tüketimine de önemsedi. Uzmanların önerilerinin ardından büryan satışında artış yaşındı" dedi.

'BÜRYANIN ANAVATANI SİİRT'TİR'

Kayaalp, günde ortalama 20 dolayında kuzu kestiklerini ifade ederek, Siirt, büryanın anavatanı olduğunu söyledi. Kayaalp, "Gece yarısı 02.00'de kuyuları yakıyoruz ve kuzu etimizi koyuyoruz. 2 saat piştikten sonra kuyudaki etimizi çıkarıyoruz ve servise hazırlıyoruz. Sabah 05.00'te başlayan servisimiz öğleden sonra 13.00'te bitiyor. Büryanın en büyük özelliği tandırlarımızda buhar ile pişmesidir. Anavatanı Siirt'tir. 2003 yılında Türkiye Patent Enstitüsü bunun araştırmasını yapıp Siirt'i haklı bulup patentini Siirt'e vermiştir" diye konuştu.

SİİRT'TE KORANAVİRÜS ENDİŞESİ BÜRYAN TÜKETİMİNİ ARTIRDI

Sabah, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:29 Kaynak: DHA

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