Son Dakika Haberleri: Siirt'te Korkutan Yangın

Siirt'te Korkutan Yangın

1 saat önce

Siirt'te korkutan yangınSİİRT - Siirt kent merkezinde bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Siirt'te korkutan yangın

SİİRT - Siirt kent merkezinde bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Cumhuriyet Caddesi Karakol Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Merakçı'ya ait evde çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Merakçı, itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine zamanında ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:43 Kaynak: İHA

Siirt, Yerel
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