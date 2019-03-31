Siirt'te Korkutan Yangın
1 saat önce
Siirt'te korkutan yangınSİİRT - Siirt kent merkezinde bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Siirt
'te korkutan yangın
SİİRT - Siirt kent merkezinde bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Cumhuriyet Caddesi
Karakol Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Merakçı'ya ait evde çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Merakçı, itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine zamanında ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:43 Kaynak: İHA
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