Siirt'te korona virüs kekik ve bal satışlarını iki kat arttırdı

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesi Hatran köyünde bal arıları tarafından kekiklerden toplanan nektarlarla elde edilen kekik balına vatandaşlar rağbet gösterince arıcılar, kekik balı üretimine yöneldi. Arıcıların ürettiği kekik balına talep iki kat arttı.

Siirt'te vatandaşlar, korona virüs salgınında bağışıklığı güçlendirici etkisi olması nedeniyle kekik bala yoğun ilgi göstermeye başladı. Korona virüs salgınından korunmak için bal ve bal ürünlerine ilginin arttığını belirten arıcı Cemil Beydoğan, yoğun talep görmesi nedeni ile arıcıların da kekik bal üretimine yöneldiğini söyledi. Korona virüs sebebi ile kekik balına olan talebin arttığını aktaran Beydoğan, "Kekik balı hasadına başladık. Kendim yıllarca bu balı üretmekteyim. Korona virüs salgını nedeniyle kekik balına daha çok rağbet gösterildi. Daha hasada başlamadan yarısından fazla siparişini almışım. Hem kekik hem bal her türlü hastalığa iyi geliyor. Rağbet çok yüksek" dedi.