Siirt'te korona virüs oto sanayi dükkanlarını da vurdu - Son Dakika
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Siirt'te korona virüs oto sanayi dükkanlarını da vurdu

13 dakika önce

Siirt'te korona virüs oto sanayi dükkanlarını da vurdu Siirt'te, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan evde kal çağrıları ile birlikte vatandaşlar dışarı çıkmazken, araçların kullanılmaması nedeni ile oto sanayiye giden araçların sayısında yarı yarıya azalma oldu.

Siirt'te korona virüs oto sanayi dükkanlarını da vurdu

SİİRT - Siirt'te, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan evde kal çağrıları ile birlikte vatandaşlar dışarı çıkmazken, araçların kullanılmaması nedeni ile oto sanayiye giden araçların sayısında yarı yarıya azalma oldu. Oto sanayi ustaları, korona virüsten kendilerinin de etkilendiğini ve maddi olarak zor durumda olduklarını kaydetti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, Siirt'te oto sanayi sektörünü de etkiledi. Siirt küçük sanayi sitesinde araç ustası Ferhat Tekin, önceden günlük ortalama 15 aracın tamir için geldiğini, korona virüs nedeniyle bakıma gelen araç sayısının 5'in altına düştüğünü söyledi. Tekin, "Çin'de korona salgını çıktıktan sonra ülkemize de geldi. Bizde bu korona salgınından sonra işletmemizde 20 yaş altı çocukları, gençleri çalışma arkadaşlarımızı ücretsiz izne ayırdık. Ben iki arkadaşımla beraber çalışıyoruz. Korona virüsten sonra işlerimiz devam edecek Allah'ın izniyle. Korona virüsü yeneceğiz ona inanıyorum. Devletimizden küçük esnaflara destek olmasını bekliyorum. İflas etmeyelim kapatmayalım dükkanlarımızı idare edelim, bunu yapmasını istiyoruz. Günde en fazla 4-5 arabaya bakabiliyoruz saat 09.00'da açıyoruz saat 15.00-16.00 gibi kapatıyoruz. İş yok artık korona virüsten dolayı insanlar araçlarına binmiyor, mecbur olmadıkça evden çıkmıyorlar biz de acil olan işleri yapıyoruz. Müşteriler arıyor bizi ona göre dükkanımıza geliyoruz" dedi.

Siirt'te 35 yıldır bakım ve yağ değişimi ustası olarak çalıştığını dile getiren Faruk Demir, korona virüsün Türkiye'de görülmesiyle beraber işlerinde düşüş yaşandığını söyledi. Demir, "Çin'in Wuhan kentinde 3-4 aydır çıkan bu virüsten dolayı biraz işler durmuş. Memleketimiz son nokta olduğu için daha çok durmuş. Eskiden günde 3 araba yapıyorsak şimdi günde bir araba da yapamıyoruz. İşler çok düştü. Devletten isteğimiz esnafa daha fazla destek vermesi. Dilerim Allah'tan bu hastalık bir an önce kalkar da işlerimiz açılır. Araçlar da düzgün çalışmıyor. Bu hastalık yüzünden kimse evinden çıkmıyor. Araba çalışmazsa biz ne yapacağız, çalışamayız ancak yerimizde böyle seyrederiz" diye konuştu.

Siirt'te korona virüs oto sanayi dükkanlarını da vurdu

Araba, Wuhan, Siirt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:41 Kaynak: İHA


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