Son dakika haberleri: Koronavirüs tedavisi gören iki kardeş birer gün arayla hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Koronavirüs tedavisi gören iki kardeş birer gün arayla hayatını kaybetti
19.11.2020 14:59
Son dakika haberler: Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören iki kardeş birer gün arayla yaşamını yitirdi.
Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören iki kardeş birer gün arayla yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce Kovid-19'a yakalanan Mehmet Ali Sevilgen (74) ve kardeşi Şükrü Sevilgen (66), Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Müdahaleye rağmen kardeşlerden Mehmet Ali önceki gün, Şükrü Sevilgen de dün hayatını kaybetti.
İşlemlerin ardından aileye teslim edilen iki kardeşin cenazesi Zevye Mezarlığında yan yana toprağa verildi.
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