Siirt'te koronavirüs tedbirleri kapsamında oturma bankları söküldü - Son Dakika

Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki banklar geçici olarak söküldü.



Kente koronavirüs salgınına karşı halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 50 kişilik hijyen ekibi, kamusal alanları dezenfekte etti.

Ekipler, Yeni, Bahçelievler ve Kooperatif mahallelerindeki parklarda bankları geçici olarak söktü, Güres Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki banklar ise kimsenin oturmaması için ters çevrildi.