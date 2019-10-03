Son Dakika Haberleri: Siirt'te KOSGEB desteği anlatıldı
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Siirt'te KOSGEB desteği anlatıldı

1 saat önce

Siirt'teki girişimciler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) "Yurtdışı Pazar Destek Programı" konusunda bilgi verildi.

Siirt'te KOSGEB desteği anlatıldı, System.String[]

Siirt'teki girişimciler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) "Yurtdışı Pazar Destek Programı" konusunda bilgi verildi.

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, "Yurtdışı Pazar Destek Programı"nın destek miktarının 300 bin lira olarak belirlendiğini belirterek, "Bunun yüzde 70'i geri ödemesiz olacak. Yani 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB'e geri ödeyecek. Proje bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresi 6 aydan 24 aya kadar. Programdan ilk kez yurt dışına açılacak ve yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ'ler faydalanabilecek." dedi.

STSO Başkan Yardımcısı Kadir Demirhan da girişimcilerin destekten yararlanmasını istedi.

Ömer Erkılıç, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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