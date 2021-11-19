Siirt'te Kovid-19 nedeniyle ara verilen evde ağız ve diş sağlığı hizmeti başladı - Son Dakika

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen evde ağız ve diş sağlığı hizmetinin yeniden başlatıldığını belirtti.

Hizmetin, hastaneye gidemeyecek durumda olan, kronik hastalığı bulunan ve yaşlılıktan kaynaklı yatağa bağımlı yaşayan vatandaşları kapsadığını dile getiren Ömür, "Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi ekiplerince daha önce kentteki hastalara dolgu, diş çekimi, protez, diş taşı temizliği, flor uygulaması hizmeti veriliyordu. Salgın nedeniyle ara verilen hizmet il genelinde yeniden başlatıldı. Diş hekimlerince verilen hizmetten yararlanmak isteyen merkez, ilçe ve köylerde ikamet eden hastalar 444 38 33 numaralı telefonu arayıp hizmet talebinde bulunabilecek." diye konuştu.