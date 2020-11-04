Siirt'te Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı iş yerleri 22.00'ye kadar faaliyetini sürdürecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındı.

Buna göre, lokanta restoran, pastane kafe ve kafeterya, çayhane ve kıraathaneler, berber, kuaför, düğün salonları, halı saha, spor salonları, yüzme havuzu ve hamamların en geç 22.00'de kapanması kararlaştırıldı.

Ayrıca halkın yoğun gidebileceği pazar yeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde denetimlerin arttırılması, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü esnek çalışmaya azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması kararlaştırıldı.