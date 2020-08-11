Siirt'te Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Siirt'te denetim yapıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, diğer yetkililer ile Helvacılar Çarşısı'ndaki işletmelerde koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Esnafla sohbet eden Hacıbektaşoğlu, Sağlık Bakanlığının belirttiği kriterlere herkesin uymasını istedi.

Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Siirt'te yoğun bir denetim sürdürüyoruz. Şu an Siirt'in en kalabalık çarşısı olan Helvacılar'dayız. Herkes maske takıyor, kurallara uyuyor. Bazen yoğunluktan dolayı belki mesafe kuralına uyamadığımız oluyor, ama dikkat etmeliyiz. Polisimiz, jandarmamız, sağlık ve milli eğitim müdürlüklerimiz, Vefa Sosyal Destek Grubumuz ve Kızılayımız ile diğer tüm kurumlarımızla yoğun bir çalışma sarf ediyoruz. Herkes bir denetim ekibi gibi birbirini denetleyecek. 'Ben kurallara uyuyorum' diyen herkese teşekkür ediyorum. Kararlıyız, bu virüsü yeneceğiz. Biz bu virüsü Siirt'ten söküp atacağız."