Siirt'te Kovid-19 vakalarının arttığı mezra karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Mezrada, karantina süresince yüz yüze eğitime de ara verildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Karakaya köyü Eğridere mezrasında 9 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve yüksek riskli temaslı kişilerin tespit edildiği bildirildi.

Siirt 'in Baykan ilçesinde bir mezra, 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.

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