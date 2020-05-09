Siirt'te köy öğrencisi kitap istedi, devlet ayağına götürdü - Son Dakika

Siirt'te KPSS sınavına hazırlanan bir gencin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) kitap istemesi üzerine ekipler köye kadar giderek gence kitapları ulaştırdı.



Baykan ilçesinin Veysel Karani beldesi Eğridere köyünde ikamet eden 19 yaşındaki Mehmet Faruk Evren korana virüs tedbirleri kapsamında bakanlığın sınırlama getirdiği 20 yaş altına takılınca evinde çıkamadı. Aynı zamanda maddi durumu iyi olmadığı için kaynak kitap alacak parası olmayan Evren, maddi durumu iyi olmadığı için CİMER'den kitap desteğinde bulunduğunu söyledi. 20 yaş ve altındaki vatandaşlara yönelik getirilen sokağa çıkma yasağına uyduğunu dile getiren Evren, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuyorum. Bu yıl KPSS'ye hazırlanıyorum. KPSS için almam gereken kitaplar maliyetliydi ve benim de maddi durumumuz iyi olmadığı için böyle bir sorunu Valimiz Ali Fuat Atik'in halledeceğini düşünerek CİMER'e mesaj yazdım. Vefa sosyal Destek grubu kısa sürede köye gelerek kitapları bana yetiştirdi. Allah devletimize zeval vermesin. Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Böyle bir devlet millet anlayışını canlı olarak görmek benim göğsümü kabarttı" dedi.



Vefa Sosyal Destek Sorumlusu Mehmet Keskin ise şu ana kadar ihbarda bulunan her vatandaşın talebini değerlendirdiklerini söyledi. Keskin, "Mehmet Faruk Evren 19 yaşında ve sokağa çıkma yasağının kapsadığı 20 yaş sınırına giriyor. Kendisi CİMER üzerinden valiliğimizi arayarak talebini yerine getirdi. Biz de KPSS'ye hazırlanan kardeşimize kaynak temin ederek köydeki evinde kendisine teslim ettik" dedi. - SİİRT