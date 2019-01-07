Siirt'te Köy Yolları Ulaşıma Kapandı

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Şirvan, Eruh, Pervari ve Tillo'da 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Şirvan, Eruh, Pervari ve Tillo'da 50 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel idare Müdürlüğü saha ve araç sevk ve idare amiri Nezir Erten, dün geceden itibaren yağan kar yağışı nedeniyle Eruh'un Dikboğaz, Demiremek köyleri başta olmak 20'inn üzerinde köy yolu, Pervari'nin Geçittepe, Şirvan'ın Cevizlik grup köy yolları, Tillo'nun Çatıllı köyü olmak üzere 50'ye yakın köy yollarının kapandığını söyledi. Erten, "Sabah erken saatlerinde köy yollarının açılması için 10 ayrı ekiple başlatılan çalışmalar devam ediyor. Havaların iyi gitmesi durumunda yarın sabaha kadar tüm köy yolları ulaşıma açılacak" dedi. - SİİRT

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