Siirt'te köy yolunda mahsur kalan koyun sürüsü kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te köy yolunda mahsur kalan koyun sürüsü kurtarıldı - Son Dakika

Siirt'te köy yolunda mahsur kalan koyun sürüsü kurtarıldı

6 saat önce

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Gecittepe köy yolunda mahsur kalan koyun sürüsü İl Özel İdaresine bağlı iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarılırken, kapanan 9 grup köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Siirt'te köy yolunda mahsur kalan koyun sürüsü kurtarıldı, System.String[]

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Gecittepe köy yolunda mahsur kalan koyun sürüsü İl Özel İdaresine bağlı iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarılırken, kapanan 9 grup köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.


Kar yağışı nedeniyle kapanan 9 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, gelen ihbarlara anında müdahale ettiklerini söyledi. Canpolat, "Karda mahsur kalan koyun sürüleri ve araçları kurtarmak için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerimiz hemen çalışma başlattı. Grup köy yolunda mahsur kalan koyun sürüsünü taşıyan araçta kurtarılarak güvenli bir şekilde ilçeye ulaştırılmıştır. Toplamda 9 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. Bu köy yollarımızın açılması için ekiplerimiz var güçleri ile çalışmaktadır" dedi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:09 Kaynak: İHA
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