Siirt'te köydeki kız çocuklarının saç bakımı liseli ablalarından - Son Dakika
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Siirt'te köydeki kız çocuklarının saç bakımı liseli ablalarından

01.06.2022 10:57
Siirt'te köydeki kız çocuklarının saç bakımı liseli ablalarından

Siirt'te 20 meslek lisesi öğrencisi, gönüllü olarak köylere gidip çocuklara ücretsiz saç bakım hizmeti sunuyor.

Siirt'te 20 meslek lisesi öğrencisi, gönüllü olarak köylere gidip çocuklara ücretsiz saç bakım hizmeti sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce uygulanan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğretmenleri öncülüğünde bir araya gelen kız öğrenciler, merkeze bağlı Kemerli Şehit Mehmet Salih Arslan İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için köye gitti.

Merkeze bağlı Kemerli ve Kavaközü köylerinden kız çocuklarına ücretsiz kuaförlük hizmeti veren öğrenciler, saçlarını kestirip yüzünü boyadığı çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Lisenin müdürü Mehmet Nezir Çevik, AA muhabirine, proje kapsamında köyleri gezerek öğrencilerle çocukları kaynaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Proje ile özellikle merkeze uzak köyde öğrencilerin saç bakım ihtiyaçlarının da karşılandığını belirten Çevik, şöyle konuştu:

"Okulumuz Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri ile köyleri dolaşıyoruz. Projede isteğe ve ihtiyaca göre bazı öğrencilerin saç kesimi, saç şekillendirme ve cilt bakımı gerçekleştirildi. Ayrıca aileleri ve öğrencileri evlerinde ziyaret ederek kişisel bakımlarını yapan öğrenciler, bu sayede derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökme şansı buldu. Proje, öğrencilerin sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini geliştirmelerini, ihtiyaç sahibine yardım etme, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesini amaçlıyor."

Çevik, projenin diğer köylerde de devam edeceğini aktararak, gönüllü öğrencilerle köy çocuklarını buluşturmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Çocukların mutluluklarına ortak oldular

Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Rümeysa Irmaktaş, gönüllü öğrencilerle köyleri gezerek çocukların mutluluklarına ortak olduklarını söyledi.

Irmaktaş, "Bugün düzenlediğimiz etkinlikte çok güzel bir atmosfer yaşandı. Öğrenciler bizleri çok iyi karşıladı. Çok memnun kaldık. Proje ile kuaförlük hizmetini köy çocuklarının ayağına götürdük. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

10. sınıf öğrencisi Yağmur Yıldız da "Kuaförlük hizmeti alamayan öğrencilerin için burayla geldik. Yarın inşallah başka köylere gideriz. Çocuklarla kaynaştık, saç ve yüz bakımı, saç kesimi, yüz boyamalarını yaptık. Bu uygulamayı yaparken onların hayranlıkla bizleri izlemeleri bu mesleği daha da ilerletmemize olarak sağlıyor." diye konuştu.

Çocuklardan Aleyna Al ise yaşadığı mutluluğu "Saçlarım yapıldı, yüzüm boyandı ve oyunlar oynadım. Çok güzel bir gün geçirdim. Ablalarıma teşekkür ediyorum." ifadeleriyle dile getirdi.

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Kaynak: AA

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