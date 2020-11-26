Siirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 yılı bütçesi belirlendi - Son Dakika

Siirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 yılı bütçesi belirlendi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis toplantısı, Vali Yardımcısı Resul Özdemir başkanlığında yapıldı.

Birliğin 2021 yılı faaliyet raporunun okunduğu toplantıda 2021 yılı yatırım plan programı ile 5 milyon 834 bin 725 lira olarak belirlenen tahmini bütçe onaylandı.

Toplantıda, merkez ilçe köylerinin her türlü alt yapılarının mevcut durumları, ihtiyaçları, sorunların tespiti ile çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıya, Siirt Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yaşar Nalbant, il genel meclis üyeleri ve merkeze bağlı köylerin muhtarları katıldı.