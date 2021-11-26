Siirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2022 yılı bütçesi belirlendi - Son Dakika

Siirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2022 yılı bütçesi belirlendi.
Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis toplantısı, Vali Yardımcısı Birlik Başkanı Fatih Kurt başkanlığında yapıldı.
Birliğin faaliyet raporunun okunduğu toplantıda, 2022 yılı yatırım plan programı ile 5 milyon 775 bin lira olarak belirlenen tahmini bütçe onaylandı.
Toplantıda, merkez ilçe köylerinin her türlü alt yapılarının mevcut durumları, ihtiyaçları, sorunların tespiti ile çözüm önerileri görüşüldü.
Toplantıya, Siirt Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yaşar Nalbant, il genel meclis üyeleri ve merkeze bağlı köylerin muhtarları katıldı.
Kaynak: AA
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