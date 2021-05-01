Siirt'te koyunları otlatan çobandan haber alınamıyor - Son Dakika

Siirt'te koyunları otlatan çobandan haber alınamıyor
01.05.2021 00:08
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Ufaca köyünde koyunları otlatmaya götüren ancak kendisinden haber alınamayan çobanın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Ufaca köyünde koyunları otlatmaya götüren ancak kendisinden haber alınamayan çobanın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ufaca köyünde koyunları otlatmaya götüren Mehmet Sıddık İmaç adlı çobandan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri çobanın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, çoban İmaç'ın kıyafet ve ayakkabılarını su kenarında bulunması üzerine suda boğulmuş olabileceği düşünülerek Bitlis'ten dalgıç ekibi istendi. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara veren ekipler, yarın sabah Bitlis'ten gelecek ekiple çalışmalara devam edileceği öğrenildi. - SİİRT
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