Siirt'te kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişi hakkına işlem yapıldı - Son Dakika

Siirt'te kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişi hakkına işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde bir çay salonunda uygulama yaptı.
Kontrollerde 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, masadaki 1150 lira, okey taşları ve iskambil kağıtlarına el konularak adli tahkimat başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
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