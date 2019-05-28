Siirt'te kumar ve tombala operasyonu
2 saat önce
Siirt il genelinde gerçekleştirilen kumar ve tombala uygulamasında bir şüpheli yakalandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:17 Kaynak: İHA
il genelinde gerçekleştirilen kumar ve tombala uygulamasında bir şüpheli yakalandı. Siirt Valiliği
'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kumar ve tombala uygulamasının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Uygulama esnasında 25 iş yeri ve bir dernek binasında yapılan kontrollerde 620 kişi sorgulandı. Uygulamada, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı" denildi. - SİİRT
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