Son Dakika Haberleri: Siirt'te kumar ve tombala uygulaması

Siirt'te kumar ve tombala uygulaması

1 saat önce

Siirt'te gerçekleştirilen kumar ve tombala uygulamasında bir şüpheli yakalandı.

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Siirt'te gerçekleştirilen kumar ve tombala uygulamasında bir şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kumar ve tombala uygulaması yapıldı.
25 iş yeri ve bir dernek binasında yapılan uygulamada 620 kişi sorgulandı.
Uygulamada, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:19 Kaynak: AA
Siirt, Güncel
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